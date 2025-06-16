В Витебске ребенок погиб, выпав из окна десятого этажа

16 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 16 июня в Витебске прохожий обнаружил на земле ребенка с тяжелыми травмами. Мужчина незамедлительно вызвал экстренные службы. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.
По предварительным данным, двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на десятом этаже. Прибывшие на место медики пытались спасти ребенка, однако от полученных травм он скончался.
Как выяснили следователи, семья приехала в Беларусь из другой страны и временно гостила у родственников. В момент трагедии родители находились на кухне, а трое малолетних детей играли в соседних комнатах.
Витебский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к гибели ребенка. -0-