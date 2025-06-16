Tasnim: Иран пообещал непрерывно обстреливать Израиль в ночь на 17 июня

Конфликт на Ближнем Востоке обострился.
Иран продолжит наносить удары по Израилю до раннего утра 17 июня в рамках операции «Правдивое обещание 3». Об этом сообщил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини, передает агентство Tasnim.
«Чуть ранее мы запустили девятую волну комбинированной операции “Правдивое обещание 3” с использованием ракет и беспилотников. Эта операция будет длиться непрерывно до раннего утра», — приводит его слова агентство.
По данным иранских источников, массированные удары КСИР направлены на военные и промышленные объекты Израиля. Основными целями названы склады вооружений, базы систем ПВО, ракетные установки, а также промышленные предприятия оборонного назначения. Используются как баллистические, так и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники различных модификаций.
Поводом для эскалации стал крупномасштабный удар Израиля по территории Ирана в ночь на 13 июня. Израильское командование заявило о начале военной операции в ответ на «создание скрытой военно-ядерной программы» в Иране. В результате израильских авиаударов и действий диверсионных групп были атакованы атомные объекты, военное руководство, ведущие специалисты в сфере ядерной физики, а также авиабазы и системы ПВО. Тегеран отверг обвинения в разработке военного ядерного потенциала и начал регулярные ответные удары.