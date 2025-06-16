Tasnim: Иран пообещал непрерывно обстреливать Израиль в ночь на 17 июня

Поводом для эскалации стал крупномасштабный удар Израиля по территории Ирана в ночь на 13 июня. Израильское командование заявило о начале военной операции в ответ на «создание скрытой военно-ядерной программы» в Иране. В результате израильских авиаударов и действий диверсионных групп были атакованы атомные объекты, военное руководство, ведущие специалисты в сфере ядерной физики, а также авиабазы и системы ПВО. Тегеран отверг обвинения в разработке военного ядерного потенциала и начал регулярные ответные удары.