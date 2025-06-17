Иранские ракеты парализовали работу крупного НПЗ в Израиле. Видео

НПЗ в Хайфе остановил свою работу после ударов иранских ракет.
Нефтеперерабатывающий завод в Хайфе полностью прекратил работу после иранских ракетных ударов, сообщает издание Yedioth Ahronoth со ссылкой на заявление компании Bazan Group, крупнейшего оператора отрасли в Израиле. По данным компании, в результате атаки погибли три человека, а все объекты завода получили серьезные повреждения.
«Ситуация на нефтеперерабатывающем заводе критическая. Все объекты НПЗ были повреждены в результате иранского ракетного удара. В результате атаки погибли три человека», — говорится в заявлении Bazan Group, распространенном для фондовой биржи.
Компания уточнила, что наиболее значительный ущерб был нанесен электростанции, обеспечивающей энергоснабжение производственных объектов. Также сообщалось о дополнительных ударах, которые привели к остановке всех технологических процессов на предприятии. В настоящее время специалисты оценивают масштаб разрушений и разрабатывают план восстановления работы завода.
Это уже не первая атака на нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. 15 июня иранские ракеты также поразили предприятие, вызвав пожар и значительные разрушения. Тогда фиксировались падения снарядов в Хайфе и Нижней Галилее, а израильские военные в ответ нанесли авиаудары по целям в Тегеране.