Иранские ракеты парализовали работу крупного НПЗ в Израиле. Видео

Это уже не первая атака на нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. 15 июня иранские ракеты также поразили предприятие, вызвав пожар и значительные разрушения. Тогда фиксировались падения снарядов в Хайфе и Нижней Галилее, а израильские военные в ответ нанесли авиаудары по целям в Тегеране.