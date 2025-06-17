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Shot: ВСУ пытаются атаковать Липецкую область беспилотниками

Украинские военные пытаются атаковать Липецкую область — жители города Елец сообщают о массовом налете беспилотников. Об этом написал во вторник, 17 июня, Telegram-канал Shot.

Украинские военные пытаются атаковать Липецкую область — жители города Елец сообщают о массовом налете беспилотников. Об этом написал во вторник, 17 июня, Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что после 23:50 в городе уже несколько раз была слышна тревожная сирена, а в небе постоянно раздавались характерные звуки пролета БПЛА, — говорится в публикации.

О работе средств противовоздушной обороны и взрывах очевидцы пока не сообщают.

Средства противовоздушной обороны вечером 16 июня сбили 51 беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В результате атаки украинских беспилотников по территории Татарстана пострадали 16 человек, среди них трое детей и 13 взрослых.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате удара вражеской армии в Елабуге погиб один человек, еще 13 жителей региона пострадали. Позже передали, что в результате атаки дронов на промышленную зону в Елабужском районе число жертв возросло до двух.