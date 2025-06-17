Shot: ВСУ атаковали город Елец Липецкой области

В небе над Липецкой областью заметили дроны.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки атаки на Липецкую область. По сообщениям жителей города Елец, зафиксирован массовый налет беспилотников противника.
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«После 23:50 в городе уже несколько раз выла тревожная сирена. В небе постоянно слышны характерные звуки пролета беспилотников», — пишет SHOT со ссылкой на местных жителей.
На данный момент не поступало сообщений от очевидцев о работе системы противовоздушной обороны или о взрывах. В регионе был установлен красный уровень опасности в связи с угрозой атаки дронов.
Вечером 16 июня дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 51 беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Днем ранее дроны атаковали Татарстан. В результате пострадали трое детей и 13 взрослых, пишет RT.