Reuters: Трамп выжидает с введением санкций против России

Ранее Дональд Трамп уже подчеркивал, что отказ от введения новых санкций против России связан с его стремлением не навредить мирным переговорам по Украине. Администрация США также рассматривает возможность смягчения ограничений на военные действия со стороны Украины, что обсуждается на фоне усилий по ускорению диалога между Москвой и Киевом и разрешения Запада на использование дальнобойного вооружения.