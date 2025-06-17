Reuters: Трамп выжидает с введением санкций против России

Трамп отметил, что введенные против России санкции обходятся США в несколько миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока воздерживается от введения новых санкций против России, рассчитывая на возможность заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Трамп заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде на то, что соглашение будет достигнуто», — говорится в публикации агентства. Также президент США отметил, что введенные против России санкции обходятся Соединенным Штатам в несколько миллиардов долларов.
Ранее Дональд Трамп уже подчеркивал, что отказ от введения новых санкций против России связан с его стремлением не навредить мирным переговорам по Украине. Администрация США также рассматривает возможность смягчения ограничений на военные действия со стороны Украины, что обсуждается на фоне усилий по ускорению диалога между Москвой и Киевом и разрешения Запада на использование дальнобойного вооружения.