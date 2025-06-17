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Аэропорты Калуги и Тамбова ограничили прием и отпуск судов

В аэропортах Тамбова и Калуги 16 июня введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорты ввели временные ограничения.

В аэропортах Тамбова и Калуги 16 июня введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», — заявил Кореняко в своем telegram-канале.. Аналогичные меры, по его словам, приняты и в аэропорту Калуги.

Причины введения ограничений представитель Росавиации не уточнил. Информация о сроках действия ограничений также пока отсутствует. В ведомстве подчеркнули, что решения принимаются в интересах безопасности пассажиров и экипажей.