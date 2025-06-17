Аэропорты Калуги и Тамбова ограничили прием и отпуск судов

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», — заявил Кореняко в своем telegram-канале.. Аналогичные меры, по его словам, приняты и в аэропорту Калуги.