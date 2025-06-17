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Опасность атаки беспилотников объявлена в Липецкой области

Губернатор Артамонов сообщил о красном уровне «Угрозы атаки БПЛА» в Липецкой области.

Источник: Комсомольская правда

Липецкая область вновь подвергается налетам украинских дронов. Красный уровень «Угрозы атаки БПЛА» объявили в ночь на 17 июня. Об этом уведомил жителей губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Он отметил, что уровень угрозы расширен на всю область. Ранее Игорь Артамонов оповещал о введении режима беспилотной опасности на территории Ельца и Елецкого района. С 00:05 действие предупреждения распространили на весь регион.

«Объявлен красный уровень “Угроза атаки БПЛА” по Липецкой области», — обратился Игорь Артамонов.

Между тем, Росавиация оповестила пассажиров о введении ограничительных мер в аэропорту Калуги. Они действуют с 00:25 по Москве и связаны с угрозами налетов украинских беспилотников.