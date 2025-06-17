Трамп призвал всех эвакуироваться из столицы Ирана

Ранее бывший глава Белого дома подчеркивал, что считает заключение соглашения между Израилем и Ираном критически важным для безопасности региона, однако отмечал, что переговорный процесс может затянуться из-за сложных разногласий между сторонами. 14 июня состоялся телефонный разговор между президентами России и США, в ходе которого Владимир Путин предложил посредничество в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, а Трамп подтвердил готовность Вашингтона возобновить переговоры с руководством Ирана.