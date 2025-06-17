Трамп призвал всех эвакуироваться из столицы Ирана

Трамп заявил о пустой трате человеческих жизней.
Президент США Дональд Трамп 16 июня призвал всех немедленно покинуть Тегеран. Сообщение он опубликовал в собственной социальной сети Truth Social, обратившись к гражданам на фоне обострения ситуации вокруг иранской ядерной программы.
«Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана! Иран должен был подписать “сделку”, которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ЯО. Я повторял это снова и снова!» — написал Трамп.
Ранее бывший глава Белого дома подчеркивал, что считает заключение соглашения между Израилем и Ираном критически важным для безопасности региона, однако отмечал, что переговорный процесс может затянуться из-за сложных разногласий между сторонами. 14 июня состоялся телефонный разговор между президентами России и США, в ходе которого Владимир Путин предложил посредничество в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, а Трамп подтвердил готовность Вашингтона возобновить переговоры с руководством Ирана.