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По Киеву запустили ракету «Кинжал», «Калибр» и БПЛА, город охватило пламя

Против Украины применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал», беспилотники и ракетный комплекс «Калибр» по целям на территории Киева. Об этом сообщают украинские telegram-каналы. Вслед за этим по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.

В Киеве объявлена воздушная тревога.

Против Украины применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал», беспилотники и ракетный комплекс «Калибр» по целям на территории Киева. Об этом сообщают украинские telegram-каналы. Вслед за этим по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.

«Сообщается о пусках ракеты “Кинжал”! По всей Украине ревет воздушная тревога», — передает канал «ТСН». Также жители публикуют фото охваченной огнем столицы.

В telegram-каналах уточняется, что многочисленные удары по различным объектам продолжаются. По сообщениям, в городе отмечается крайне высокий уровень шума.