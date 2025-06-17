По Киеву запустили ракету «Кинжал», «Калибр» и БПЛА, город охватило пламя

В Киеве объявлена воздушная тревога.
Против Украины применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал», беспилотники и ракетный комплекс «Калибр» по целям на территории Киева. Об этом сообщают украинские telegram-каналы. Вслед за этим по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.
«Сообщается о пусках ракеты “Кинжал”! По всей Украине ревет воздушная тревога», — передает канал «ТСН». Также жители публикуют фото охваченной огнем столицы.
В telegram-каналах уточняется, что многочисленные удары по различным объектам продолжаются. По сообщениям, в городе отмечается крайне высокий уровень шума.