Двое подростков погибли под обвалившимся песком в Брянской области

По предварительным данным следствия, подростки сделали подкоп в крутом склоне карьера, что привело к обрушению влажного песчаного грунта. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В настоящее время на месте происшествия работают следователи.
Ранее Life.ru сообщал о трагическом инциденте в Свердловской области, где семиклассник утонул в пруду, пытаясь продемонстрировать одноклассникам навыки плавания. Подросток решился на рискованный прыжок с моста, после чего исчез под водой. В результате происшествия на место были вызваны водолазы, а Следственный комитет начал проверку обстоятельств случившегося.