Двое подростков погибли под обвалившимся песком в Брянской области

Ранее Life.ru сообщал о трагическом инциденте в Свердловской области, где семиклассник утонул в пруду, пытаясь продемонстрировать одноклассникам навыки плавания. Подросток решился на рискованный прыжок с моста, после чего исчез под водой. В результате происшествия на место были вызваны водолазы, а Следственный комитет начал проверку обстоятельств случившегося.