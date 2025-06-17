У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли долги на 175 млн рублей

По словам защитника, долг образовался после того, как под залог квартиры Иванова на Поварской улице площадью 300 квадратных метров был получен кредит в ПСБ. На эти средства Иванов приобрел дом с участком в подмосковных Раздорах. «Долг по кредиту у Тимура Вадимовича составляет в настоящее время 175 млн рублей — это и есть полная цена дома», — сообщил Балуев ТАСС.