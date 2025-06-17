У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли долги на 175 млн рублей

Замглавы Минобороны проходит фигурантом по уголовному делу.
Банк ПСБ подал заявление в Арбитражный суд о признании банкротом бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова из-за долга по кредиту в размере 175 миллионов рублей. Об этом сообщил со адвокат Денис Балуев.
По словам защитника, долг образовался после того, как под залог квартиры Иванова на Поварской улице площадью 300 квадратных метров был получен кредит в ПСБ. На эти средства Иванов приобрел дом с участком в подмосковных Раздорах. «Долг по кредиту у Тимура Вадимовича составляет в настоящее время 175 млн рублей — это и есть полная цена дома», — сообщил Балуев ТАСС.
Адвокат отметил, что ПСБ обратился в суд по причине невозможности выплаты Ивановым этой суммы. В материалах дела указано, что квартира, оставшаяся у экс-чиновника после расторжения брака и раздела имущества, стала предметом оценки и залога при выдаче кредита.
Ранее Тимур Иванов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в растрате при закупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».