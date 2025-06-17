В Дагестане ливень скорректировал реконструкцию поликлиники

В дагестанском Каспийске произошло обрушение ремонтируемой крыши местной поликлиники во время ливня. Об этом сообщили в телеграм-канале головного медицинского учреждения.
«Долгожданная замена кровли в здании поликлиники города Каспийска совпала с летним ливнем. Спешим успокоить, техника сотрудниками укрыта и спасена, а подрядчик продолжает работу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подрядчик намерен возвести крепкую и надежную кровлю взамен изношенной старой. Также ремонтники ликвидируют все последствия затопления поликлиники.
В медучреждении подчеркнули, что прием пациентов на время ремонта не прекращался. А после затопления работа поликлиники ведется в другом крыле здания. Пострадавшие помещения были на время обесточены.