Sharq: ПВО сработала близ ключевого ядерного объекта Ирана

ПВО работает близ ядерного объекта.
Системы противовоздушной обороны были приведены в повышенную готовность в районе города Натанз в центральной иранской провинции Исфахан, где располагается один из ключевых объектов ядерной промышленности страны. Об этом сообщает иранская газета Sharq со ссылкой на собственные источники.
«Ряд источников сообщает об активации ПВО в Натанзе», — говорится в материале издания. По информации Sharq, усиление мер безопасности связано с продолжающейся военной операцией Израиля против Ирана, начавшейся в ночь на 13 июня.
Израильские военные обвиняют Тегеран в разработке тайной военно-ядерной программы, которая, по их утверждению, достигла критической стадии. Основными целями воздушных ударов и диверсионных рейдов становятся иранские атомные объекты, высокопоставленные военные, физики-ядерщики, а также авиабазы, системы ПВО и ракетные комплексы.
В ответ на действия Израиля иранские вооруженные силы осуществляют ракетные обстрелы и применяют ударные беспилотники. По заявлениям иранских властей, удары наносятся по военным и военно-промышленным объектам на территории Израиля. В ходе обмена ударами с обеих сторон фиксируются попадания в жилые здания, что приводит к жертвам среди мирного населения.
Обострение ситуации сопровождается регулярными взаимными атаками, которые происходят несколько раз в сутки. Израильские официальные лица заявляют о намерении продолжать военные действия до полного уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, обещает продолжить ракетные удары до тех пор, пока Израиль не прекратит бомбардировки.