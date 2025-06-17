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Sharq: ПВО сработала близ ключевого ядерного объекта Ирана

Системы противовоздушной обороны были приведены в повышенную готовность в районе города Натанз в центральной иранской провинции Исфахан, где располагается один из ключевых объектов ядерной промышленности страны. Об этом сообщает иранская газета Sharq со ссылкой на собственные источники.

ПВО работает близ ядерного объекта.

Системы противовоздушной обороны были приведены в повышенную готовность в районе города Натанз в центральной иранской провинции Исфахан, где располагается один из ключевых объектов ядерной промышленности страны. Об этом сообщает иранская газета Sharq со ссылкой на собственные источники.

«Ряд источников сообщает об активации ПВО в Натанзе», — говорится в материале издания. По информации Sharq, усиление мер безопасности связано с продолжающейся военной операцией Израиля против Ирана, начавшейся в ночь на 13 июня.

Израильские военные обвиняют Тегеран в разработке тайной военно-ядерной программы, которая, по их утверждению, достигла критической стадии. Основными целями воздушных ударов и диверсионных рейдов становятся иранские атомные объекты, высокопоставленные военные, физики-ядерщики, а также авиабазы, системы ПВО и ракетные комплексы.

В ответ на действия Израиля иранские вооруженные силы осуществляют ракетные обстрелы и применяют ударные беспилотники. По заявлениям иранских властей, удары наносятся по военным и военно-промышленным объектам на территории Израиля. В ходе обмена ударами с обеих сторон фиксируются попадания в жилые здания, что приводит к жертвам среди мирного населения.

Обострение ситуации сопровождается регулярными взаимными атаками, которые происходят несколько раз в сутки. Израильские официальные лица заявляют о намерении продолжать военные действия до полного уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, обещает продолжить ракетные удары до тех пор, пока Израиль не прекратит бомбардировки.