Sharq: ПВО сработала близ ключевого ядерного объекта Ирана

Обострение ситуации сопровождается регулярными взаимными атаками, которые происходят несколько раз в сутки. Израильские официальные лица заявляют о намерении продолжать военные действия до полного уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, обещает продолжить ракетные удары до тех пор, пока Израиль не прекратит бомбардировки.