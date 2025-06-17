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В больнице дагестанского Каспийска из-за ливня обрушился потолок

Смена кровли в больнице Каспийска совпала с ливнем, медицинское оборудование спасено.

Источник: Комсомольская правда

Ливни обрушились на дагестанский Каспийск. В результате дождей оказалась частично затоплена центральная городская больница. Из-за ливня в медучреждении обвалился потолок, уведомили в пресс-службе больницы.

При этом организация не прекратила работу. Прием пациентов проводится в непострадавшем отделении больницы. Подчеркивается, что вскоре работники возведут прочную крышу и устранят последствия затопления.

«Долгожданная замена кровли в здании поликлиники города Каспийска совпала с летним ливнем. Спешим успокоить, техника сотрудниками укрыта и спасена, а подрядчик продолжает работу», — сказано в оповещении.

В понедельник, 16 июня, ливни пришли и в Краснодарский край. О шторме жителей предупреждали сирены. Из-за дождей затопленными оказались целые участки дорог.