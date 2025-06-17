Shot: жители Тамбова и Котовска сообщили о мощных взрывах. Видео

Сильные взрывы произошли в районе Тамбова.
В Тамбове и Котовске слышны звуки мощных взрывов и интенсивно работает система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, в небе над регионом было уничтожено несколько воздушных объектов.
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«Жители Тамбова и Котовска сообщают о сильных взрывах и активной работе ПВО. Предварительно, над регионом уже сбито несколько воздушных целей», — сообщил telegram-канал Shot.
Согласно информации, предоставленной местными жителями Shot, серия взрывов в окрестностях Котовска и около Тамбова началась после 1:40 ночи. Всего было зафиксировано порядка десяти взрывов, при этом ранее в ночном небе слышался характерный звук пролета беспилотного летательного аппарата.
В связи с угрозой атаки с использованием дронов аэропорт Тамбова был временно закрыт. Буквально несколько дней назад его работу также приостанавливали, пишет RT. На данный момент официальные данные о возможных последствиях инцидента отсутствуют, уточнил telegram-канал.