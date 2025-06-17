Shot: жители Тамбова и Котовска сообщили о мощных взрывах. Видео

В связи с угрозой атаки с использованием дронов аэропорт Тамбова был временно закрыт. Буквально несколько дней назад его работу также приостанавливали, пишет RT. На данный момент официальные данные о возможных последствиях инцидента отсутствуют, уточнил telegram-канал.