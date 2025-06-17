Обвиняемый в хищении у «Калашникова» возместил ущерб

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Генеральный директор ООО «Интертехника» Алексей Морохов, обвиняемый в хищении у АО «Концерн “Калашников”, возместил причиненный вред, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«Морохов возместил причиненный ущерб», — сказано в документах.
Там уточняется, что он также заключил со следствие соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания об обстоятельствах дела и изобличил соучастников.
Тем не менее, суд оставил его в СИЗО, отказавшись перевести под домашний арест.
В начале декабря пресс-служба судов региона сообщала о заключении под стражу генерального директора ООО «Ивановские ковши», обвиняемого в хищении денег АО «Концерн “Калашников” при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По версии органов предварительного расследования, “Интертехника” поставила в концерн “Калашников” полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям.
Как уточняется в сообщении, арестованный ранее гендиректор ООО «Ивановские ковши» является одновременно одним из учредителей ООО «Интертехника».
По данным открытых источников, руководителем ООО «Ивановские ковши» и учредителем ООО «Интертехника» является Алексей Морохов. Еще один учредитель и руководитель «Интертехники» — Алексей Леденев, являющийся также учредителем ООО «Дзюдо СО звездами». Как указано в Telegram-канале Леденева, он — обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, вегетарианец, марафонец, писатель и победитель телевизионного проекта «Танцы со звездами».