Ричмонд
+21°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атаковала и подбросила в воздух: «Несчастная» корова отправила двух мужчин в больницу

«Несчастная» корова напала на двух человек в штате Техас, США. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям округа Леон (LCEM).

Источник: Life.ru

«Один человек был доставлен в больницу наземным транспортом, а другого, чьи травмы, по словам LCEM, были более серьёзными, пришлось перевозить по воздуху. Один из этих людей оказался владельцем ранчо», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на удалённом пастбище в 138 километрах от города Уэйко. По словам местных чиновников, по неясной причине назвавших корову «несчастной», животное внезапно проявило агрессию и атаковало собственного хозяина, подбросив его в воздух. Мужчина упал с большой высоты и получил множественные травмы, в том числе переломы рёбер и ушиб лёгкого. Из-за удалённости ранчо пришлось вызвать вертолёт. Состояние скотовода оценивается как тяжёлое, но стабильное. Как чувствует себя второй пострадавший, не уточняется.

Ранее в Словении женщина, выгуливавшая собаку, серьёзно пострадала из-за нападения медведя. Хищник быстро скрылся в лесу, а пострадавшую госпитализировали.