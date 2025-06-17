Атаковала и подбросила в воздух: «Несчастная» корова отправила двух мужчин в больницу

Инцидент произошёл на удалённом пастбище в 138 километрах от города Уэйко. По словам местных чиновников, по неясной причине назвавших корову «несчастной», животное внезапно проявило агрессию и атаковало собственного хозяина, подбросив его в воздух. Мужчина упал с большой высоты и получил множественные травмы, в том числе переломы рёбер и ушиб лёгкого. Из-за удалённости ранчо пришлось вызвать вертолёт. Состояние скотовода оценивается как тяжёлое, но стабильное. Как чувствует себя второй пострадавший, не уточняется.