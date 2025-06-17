Shot: В Тамбове и Котовске прозвучали взрывы, работают силы ПВО

Жители городов Тамбова и Котовска сообщили о сильных взрывах и активной работе сил противовоздушной обороны. По предварительным данным, над регионом уже сбито несколько воздушных целей. Об этом во вторник, 17 июня, написал Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что взрывы в районе Котовска и на подлете к Тамбову начали греметь после 1:40. Всего их было слышно около десятка, до этого в небе был слышен звук пролета беспилотников, — сказано в публикации.
Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.
Украинские военные пытаются атаковать Липецкую область — жители города Елец сообщают о массовом налете беспилотников. Об этом написал 17 июня Telegram-канал Shot. О работе средств противовоздушной обороны и взрывах очевидцы пока не сообщают.
Средства противовоздушной обороны вечером 16 июня сбили 51 беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.