Глава Пентагона приказал отправить больше войск США на Ближний Восток

Вашингтон рассматривает защиту своих военных как ключевую задачу на Ближнем Востоке.
На Ближний Восток были переброшены дополнительные военные силы США. Такое распоряжение отдал министр обороны Пит Хегсет.
«На выходных я приказал отправить дополнительные силы в зону ответственности Центрального командования Соединенных Штатов», — написал глава Пентагона в соцсети X (раннее Twitter — прим. URA.RU). Также Хегсет отмечает, что Вашингтон рассматривает защиту своих военных как ключевую задачу на Ближнем Востоке. По его словам, усиление военного присутствия необходимо для расширения готовности к обороне и реагированию на возможные угрозы.
Ранее Пентагон уже уведомлял Конгресс о переброске на Ближний Восток технологий для борьбы с беспилотниками и ракет-перехватчиков, изначально предназначавшихся для Украины. Такое решение было принято на фоне изменения оборонных приоритетов США и роста напряженности в регионе, что вызвало разочарование в Киеве. Американские власти объяснили корректировку планов необходимостью усиления защиты своих военных и инфраструктуры на Ближнем Востоке.