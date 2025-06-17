Глава Пентагона приказал отправить больше войск США на Ближний Восток

Ранее Пентагон уже уведомлял Конгресс о переброске на Ближний Восток технологий для борьбы с беспилотниками и ракет-перехватчиков, изначально предназначавшихся для Украины. Такое решение было принято на фоне изменения оборонных приоритетов США и роста напряженности в регионе, что вызвало разочарование в Киеве. Американские власти объяснили корректировку планов необходимостью усиления защиты своих военных и инфраструктуры на Ближнем Востоке.