Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны Минобороны успешно отразили попытку атаки двух вражеских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, оба БПЛА были обезврежены ещё на подлёте к городу, благодаря слаженной работе военных. Обломки дронов упали за пределами жилых районов.
На местах падения работают экстренные службы и специалисты, которые оценивают возможный ущерб и обеспечивают безопасность населения.
Ранее над Московской областью также были зафиксированы беспилотники Вооруженных сил Украины. По словам мэра столицы Сергея Собянина, с 03:47 до 09:19 системы ПВО ВС РФ сбили десять вражеских дронов над регионом.