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Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

На местах падения обломков работают экстренные службы.

Источник: Аргументы и факты

Системы противовоздушной обороны Минобороны успешно отразили попытку атаки двух вражеских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, оба БПЛА были обезврежены ещё на подлёте к городу, благодаря слаженной работе военных. Обломки дронов упали за пределами жилых районов.

На местах падения работают экстренные службы и специалисты, которые оценивают возможный ущерб и обеспечивают безопасность населения.

Ранее над Московской областью также были зафиксированы беспилотники Вооруженных сил Украины. По словам мэра столицы Сергея Собянина, с 03:47 до 09:19 системы ПВО ВС РФ сбили десять вражеских дронов над регионом.