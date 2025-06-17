Бизнесмена-японца убили в Приморье

В Приморском крае убит предприниматель с японским гражданством; подозреваемого задержали в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Amur Mash.
51-летний Александр Ким, уроженец Уссурийска и владелец паромной компании «MV-Line», был обнаружен мёртвым с признаками насильственной смерти в районе Шаморы, а его машину нашли у казино в Артёме.
Изучив записи видеонаблюдения, следователи выяснили, с кем бизнесмен встречался в день гибели. Одного из этих людей задержали в московском аэропорту и доставили в отдел полиции. По предварительной версии, убийство произошло на бытовой почве.