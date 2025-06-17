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«Это шок»: Британский бизнесмен чудом избежал полёта на разбившемся в Индии самолёте

Британский бизнесмен, чудом избежавший гибели в авиакатастрофе в Индии, поделился невероятной историей своего спасения. Об этом пишет газета Sun.

Источник: Life.ru

Мужчина, имя которого не называется, должен был лететь рейсом Air India 12 июня из Ахмадабада в Лондон, но в последний момент изменил планы по совету коллег из-за напряжённого рабочего графика. Поразительно, но именно его место — 11А у аварийного выхода — занял единственный выживший в страшной катастрофе Boeing 787 Dreamliner.

«Это шок. Такое странное совпадение… Я очень благодарен за то, что принял это решение именно тогда», — сказал мужчина.

Напомним, авиакатастрофа произошла 12 июня в районе Ахмадабада. Всего погибли 274 человека. В настоящее время причины крушения расследуются.