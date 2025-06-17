«Это шок»: Британский бизнесмен чудом избежал полёта на разбившемся в Индии самолёте

Мужчина, имя которого не называется, должен был лететь рейсом Air India 12 июня из Ахмадабада в Лондон, но в последний момент изменил планы по совету коллег из-за напряжённого рабочего графика. Поразительно, но именно его место — 11А у аварийного выхода — занял единственный выживший в страшной катастрофе Boeing 787 Dreamliner.