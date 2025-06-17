Столичные аэропорты ввели ограничения на полеты

Ограничения на полеты ввели в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, — написал он в Telegram-канале.
Авиадиспетчеры и службы аэровокзалов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, добавил Кореняко.
В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска вводились временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом 15 июня сообщил Артем Кореняко.
8 июня из-за обрушившейся непогоды терминал A аэропорта Внуково начало подтапливать. Оказались задержаны несколько рейсов, в том числе в Нальчик, Псков и Петербург.