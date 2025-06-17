Момент уничтожения БПЛА Украины над Тамбовской областью попал на видео

Система ПВО отбила дроны в районе Котовска, Мичуринска и около Тамбова.
Зафиксирован момент ликвидации одного из вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дрон сбили на территории Тамбовской области.
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«Эпичный момент уничтожения одного из вражеских БПЛА в Тамбовской области», — пишет SHOT. По словам местных жителей, атака на региона длилась приблизительно два часа.
Системы противовоздушной обороны осуществляли перехват воздушных целей вблизи Котовска, Мичуринска, а также на подлете к Тамбову и в ряде других районов области. В настоящее время обстановка в регионе стала спокойной.
Как URA.RU писало ранее, над Тамбовом и Котовском были слышны звуки мощных взрывов. Вооруженные силы Украины также совершили попытки нанести удары по территории Липецкой области. Накануне во время обстрела Шебекино в Белгородской области погиб ребенок, пишет «Национальная Служба Новостей».