Собянин: ВСУ пытались атаковать Москву, сбиты два БПЛА

На месте обломков беспилотников уже работают экстренные службы.
Два БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны Минобороны России при попытке атаковать Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Также Собянин добавил, что на территории, где упали обломки, ведут работу сотрудники экстренных служб.
В прошлом месяце беспилотники уже атаковали Москву. Также Московском области уже фиксировались пострадавшие после атаки БПЛА. Пострадала семья из Истринского района области.