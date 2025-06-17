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Все аэропорты Москвы временно закрыты

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» временно приостановлен прием и отправка самолетов.

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» временно приостановлен прием и отправка самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«С целью гарантировать безопасность гражданских рейсов введены ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропортах UUWW, UUDD, UUBW и UUEE», — заявил он.

По его словам, экипажи, диспетчеры и наземные службы работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов, которая сейчас является главным приоритетом.

До этого два летевших на Москву БПЛА сбили на подлете.