Все аэропорты Москвы временно закрыты

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» временно приостановлен прием и отправка самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«С целью гарантировать безопасность гражданских рейсов введены ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропортах UUWW, UUDD, UUBW и UUEE», — заявил он.
По его словам, экипажи, диспетчеры и наземные службы работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов, которая сейчас является главным приоритетом.
До этого два летевших на Москву БПЛА сбили на подлете.