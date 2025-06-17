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Оперировал на словах: во Владивостоке осудили ортопеда, обманувшего 34 пациента

Люди платили за хирургическое вмешательство, которое не проводилось.

Источник: AP 2024

Во Владивостоке вынесен приговор бывшему врачу-травматологу, признанному виновным в серии мошенничеств. Фрунзенский районный суд ранее назначил ему штраф в 1,2 млн рублей, однако после обжалования прокуратурой наказание было ужесточено. Теперь он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и запрету на врачебную практику на 3 года.

С 2015 по 2018 год ортопед, работая в Отделенческой клинической больнице на станции Владивосток ОАО «РЖД», обманул 34 пациента. Он убеждал их в необходимости дорогостоящих операций на суставах, не имея для этого медицинских показаний. Частично деньги поступали через кассу, а часть передавалась лично врачу.

Реальных операций врач не проводил — пациентов усыпляли, а затем ограничивались простыми манипуляциями, создавая лишь видимость вмешательства. В результате медик получил свыше 5,7 млн рублей.

Несмотря на тяжесть последствий, врач вину не признал и ущерб не возместил. По жалобе потерпевших и Дальневосточной транспортной прокуратуры приговор был пересмотрен в сторону ужесточения.