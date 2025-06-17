Оперировал на словах: во Владивостоке осудили ортопеда, обманувшего 34 пациента

Во Владивостоке вынесен приговор бывшему врачу-травматологу, признанному виновным в серии мошенничеств. Фрунзенский районный суд ранее назначил ему штраф в 1,2 млн рублей, однако после обжалования прокуратурой наказание было ужесточено. Теперь он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и запрету на врачебную практику на 3 года.