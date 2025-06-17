В Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена в Приморье

В декабре 2021 года широко разошлась история с иномарками, которые доставили из Пусана во Владивосток на сухогрузе Sun Rio при плохой погоде. В пути машины покрылись толстой коркой льда, также обледенели надстройки на палубе и борта судна. В соцсетях разошлись фото из салона одной из «замороженных» иномарок, сидения и двери изнутри также были покрыты толстым слоем льда. Синоптики тогда отмечали, что это произошло из-за аномального похолодания, одновременно с которым в акватории Японского моря усилился ветер и поднялась волна, что спровоцировало «быстрое обледенение судов». Опрошенные РИА Новости автоэксперты отмечали, что это нестрашно, если лед образовался только поверх машины и не нарушил ее герметичность, однако из-за морской воды на автомобиле может появиться коррозия и испортиться покрытие.