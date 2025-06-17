В Хабаровске подросток угнал мотоцикл, чтобы не платить за поездку на такси

В Хабаровске подросток похитил электромотоцикл, решив сэкономить на такси. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Инцидент произошёл ночью на улице Запарина, где житель Центрального района припарковал транспортное средство стоимостью 150 тысяч рублей под окнами своей квартиры. Утром хозяин обнаружил пропажу и обратился в полицию.
К расследованию подключились сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции № 4. При изучении записей с камер видеонаблюдения, установленных на жилом комплексе, удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Индустриального района.
Молодой человек пояснил, что возвращался домой после визита к знакомым и не имел денег на такси. Увидев припаркованный электромотоцикл, он решил добраться домой на нём, а впоследствии оставил транспортное средство себе, оценив его характеристики.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. После завершения процессуальных мероприятий электромотоцикл будет возвращён владельцу.