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В Хабаровске подросток угнал мотоцикл, чтобы не платить за поездку на такси

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: ГУ МВД

В Хабаровске подросток похитил электромотоцикл, решив сэкономить на такси. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошёл ночью на улице Запарина, где житель Центрального района припарковал транспортное средство стоимостью 150 тысяч рублей под окнами своей квартиры. Утром хозяин обнаружил пропажу и обратился в полицию.

К расследованию подключились сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции № 4. При изучении записей с камер видеонаблюдения, установленных на жилом комплексе, удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Индустриального района.

Молодой человек пояснил, что возвращался домой после визита к знакомым и не имел денег на такси. Увидев припаркованный электромотоцикл, он решил добраться домой на нём, а впоследствии оставил транспортное средство себе, оценив его характеристики.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. После завершения процессуальных мероприятий электромотоцикл будет возвращён владельцу.