В Тверской области сбито восемь дронов ВСУ

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два дрона, направлявшихся в сторону столицы. По словам главы города, атака была успешно отражена, а на местах падения обломков в настоящее время работают экстренные службы для ликвидации последствий инцидента.