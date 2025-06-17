В Тверской области сбито восемь дронов ВСУ

Беспилотники ВСУ атаковали Тверскую область.
В Тверской области ночью 17 июня средствами ПВО были сбиты восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
«В районе Твери силами ПВО Минобороны уничтожено пять БПЛА, в районе Конаковского округа ликвидировано три БПЛА», — пишет telegram-канал «Пул69». Он ссылается на слова Рудени.
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Пострадавших и погибших не зафиксировано. На месте происшествия работают все необходимые службы и техника.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два дрона, направлявшихся в сторону столицы. По словам главы города, атака была успешно отражена, а на местах падения обломков в настоящее время работают экстренные службы для ликвидации последствий инцидента.