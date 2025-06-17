В Приморье работник сорвался с опоры ЛЭП и разбился насмерть

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, трагедия произошла 14 июня в районе села Смольное.
Мужчина занимался установкой линии электропередач. Он сорвался с опоры и получил смертельные травмы.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.
«Не останутся без внимания вопросы соблюдения работодателем требований законодательства об охране труда», — уточняется в сообщении.