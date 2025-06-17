Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье работник сорвался с опоры ЛЭП и разбился насмерть

В Приморье организовали проверку по факту несчастного случая в Анучинском районе. Работник упал с опоры ЛЭП и погиб.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, трагедия произошла 14 июня в районе села Смольное.

Мужчина занимался установкой линии электропередач. Он сорвался с опоры и получил смертельные травмы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.

«Не останутся без внимания вопросы соблюдения работодателем требований законодательства об охране труда», — уточняется в сообщении.