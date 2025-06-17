Польша подняла авиацию из-за якобы активности России

Как утверждается в сообщении командования в соцсети Х, в связи с якобы активной операцией РФ на территории Украины в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация Польши и союзников. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства». Кроме того, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.