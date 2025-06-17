Трамп поручил организовать срочную встретить с Ираном

В ночь на 13 июня Израиль начал крупномасштабную операцию против Ирана, обвинив его в создании тайной военно-ядерной программы и плана по уничтожению Израиля. Израильские силы нанесли удары по иранским атомным объектам, базам ПВО, ракетным комплексам, а также по гражданским застройкам, где были размещены высокопоставленные военных и ученых-ядерщиков. В ответ Иран также провел ракетные запуски и направил ударные беспилотники по военным и промышленным объектам Израиля. Оба государства продолжают обмениваться взаимными ударами. Израильские власти заявили о намерении продолжать военную кампанию до полного уничтожения ядерной программы Ирана. Власти Ирана, в свою очередь, пообещали не прекращать обстрелы, пока атаки со стороны Израиля не будут остановлены.