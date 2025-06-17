В России нашли убитого японского бизнесмена

Компания «МВ-ЛАЙН», зарегистрированная на имя Кима, занимается морскими транспортными перевозками, а также агентированием судов в порту Владивостока. Организация оказывает услуги по доставке генеральных грузов, паллетов и контейнеров различного объема. Известность фирма получила в декабре 2021 года, когда один из транспортных рейсов доставил во Владивосток автомобили с сильным обледенением. В разные годы услугами компании пользовались жители региона и различные организации, отправляя грузы из Японии и других стран.