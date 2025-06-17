В России нашли убитого японского бизнесмена

В Приморье нашли тело известного предпринимателя.
В Приморском крае обнаружили тело предполагаемого владельца транспортной компании «МВ-ЛАЙН», гражданина Японии Александра Кима. Как сообщают издания, речь может идти о насильственной смерти. Официальные обстоятельства гибели бизнесмена в настоящее время уточняются.
«Погибшим может быть бизнесмен Александр Ким, больше сказать не могу, ждем дальнейшую информацию», — рассказал источник. Его слова передает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Компания «МВ-ЛАЙН», зарегистрированная на имя Кима, занимается морскими транспортными перевозками, а также агентированием судов в порту Владивостока. Организация оказывает услуги по доставке генеральных грузов, паллетов и контейнеров различного объема. Известность фирма получила в декабре 2021 года, когда один из транспортных рейсов доставил во Владивосток автомобили с сильным обледенением. В разные годы услугами компании пользовались жители региона и различные организации, отправляя грузы из Японии и других стран.
В настоящее время следственные органы выясняют детали происшествия. Специалисты готовят официальный комментарий. По данным открытых источников, на деятельность «МВ-ЛАЙН» поступали отзывы различного характера, однако количество негативных откликов заметно превышало число положительных.