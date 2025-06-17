Брат Бишимбаева может выйти на свободу раньше срока

Где отбывает наказание Байжанов
По словам адвоката, Бахытжан Байжанов отбывает наказание в учреждении средней безопасности в Степногорске. Его брат, Куандык Бишимбаев, находится в том же городе, но в учреждении максимальной безопасности № 5.
Насколько мне известно, Бишимбаев в том же городе, но в другом учреждении. У него — максимальная безопасность, а у Байжанова — средняя. Это разные учреждения, расположенные в разных местах города.
Может ли Байжанов освободиться условно-досрочно
Как отметил Ынтыкбаев, его подзащитный начиная с лета 2025 года имеет право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).
Я не всегда на связи с ним, поэтому точно не знаю, подавал ли он ходатайство. Но суд пока не рассматривал подобных обращений.
По словам защитника, Байжанов уже может ходатайствовать о замене меры наказания.
Он подает заявление через администрацию учреждения, а не напрямую в суд. Сначала учреждение собирает всю необходимую информацию: характеристику, поощрения, дипломы. После этого документы передаются в Степногорский суд.
Подпадает ли Байжанов под амнистию
Как сообщил юрист, Бакытжан Байжанов подпадает под амнистию. Однако он не будет полностью освобожден от уголовной ответственности.
Существуют две категории: полное освобождение от уголовной ответственности и частичное, когда сокращают срок. Байжанов попадает под вторую — ему могут сократить срок на одну треть от оставшегося наказания, так как преступление относится к категории тяжких.
Когда Байжанов сможет выйти на свободу
Бахытжан Байжанов был осужден за сокрытие убийства Салтанат Нукеновой — гражданской супруги экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. В мае 2024 года суд признал его виновным в укрывательстве преступления и приговорил к 4 годам лишения свободы.
По данным полиции Астаны, Байжанов был арестован 12 ноября 2023 года. С этого времени и до июля 2024 года он находился в следственном изоляторе, один день пребывания в котором засчитывается за 1,5 дня в исправительном учреждении. Если Байжанов подпадет под амнистию, ему могут сократить срок примерно на 8 месяцев. Таким образом, согласно нашим приблизительным подсчетам, он может выйти на свободу в октябре 2026 года.
Редакция Tengrinews.kz также направила официальный запрос в Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД по делу Байжанова. Однако в ведомстве ограничились общим комментарием.
Указанный в запросе осужденный отбывает наказание, назначенное судом, в учреждении уголовно-исполнительной системы. Иная информация из личных дел осужденных не подлежит разглашению. О месте отбывания осужденного уведомлены его близкие родственники.