Брат Бишимбаева может выйти на свободу раньше срока

По данным полиции Астаны, Байжанов был арестован 12 ноября 2023 года. С этого времени и до июля 2024 года он находился в следственном изоляторе, один день пребывания в котором засчитывается за 1,5 дня в исправительном учреждении. Если Байжанов подпадет под амнистию, ему могут сократить срок примерно на 8 месяцев. Таким образом, согласно нашим приблизительным подсчетам, он может выйти на свободу в октябре 2026 года.