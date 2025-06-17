Кличко сообщил о мощном пожаре в Киеве

Ранее украинские telegram-каналы сообщали о применении по целям в Киеве гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также об ударах с использованием беспилотников и ракетного комплекса «Калибр». После этого по всей территории Украины была введена масштабная воздушная тревога. Отмечается значительный уровень шума в городе.