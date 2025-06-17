«Русским не место в Орале»: откуда в Казахстане появилась антироссийская вывеска

Школьник устроил провокацию с вывеской в Казахстане.
В казахстанском городе Уральск (Орал) 13 июня 2025 года на фасаде магазина «Империя шуб» появилась светодиодная надпись «Русским не место в Орале», вызвавшая широкий резонанс среди жителей и в социальных сетях. В полиции заявили, что ее разместил несовершеннолетний, а меры безопасности были усилены. Как появилась эта надпись и что говорят об инциденте местные — в материале URA.RU.
Как появилась провокационная вывеска.
Вечером 13 июня очевидцы заметили светящуюся надпись на электронном табло магазина «Империя шуб» по адресу проспект Абая, 216/1. Видео с вывеской быстро распространилось в соцсетях, вызвав возмущение русскоязычных жителей Уральска. По данным telegram-канала «Многонационал», местные жители вызвали полицию, но, как утверждают свидетели, владельцы магазина не понесли наказания.
Редакция «Мой город» обратилась в департамент полиции Западно-Казахстанской области (ЗКО). Спустя сутки в ведомстве сообщили, что виновником оказался несовершеннолетний 2011 года рождения. В отношении его родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. С семьей провели профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Акимат Уральска прокомментировал ситуацию. «Виновное лицо — несовершеннолетний, родители которого привлечены к ответственности. С владельцами магазина проведена работа по усилению мер безопасности», — заявили в администрации, подчеркнув, что такие действия недопустимы и будут пресекаться в соответствии с законом.
Реакция общества и властей.
Надпись была убрана через несколько часов после появления, но инцидент вызвал бурное обсуждение. Telegram-канал «Русские Новости» назвал вывеску «дружбонародной» в кавычках, указав на иронию ситуации в городе, исторически связанном с русской культурой. Жители Уральска, особенно русскоязычные, выразили обеспокоенность ростом националистических настроений. Один из местных анонимно поделился с «Мой город»: «Оставаться становится невозможно. Ненависть к русским растет, националисты чувствуют себя вольготно. Жить в тревоге за детей больнее, чем уезжать, оставляя все».
Власти города призвали граждан не поддаваться провокациям, но отсутствие санкций в отношении владельцев магазина вызвало критику. Telegram-канал «Многонационал» отметил, что полиция ограничилась беседой, что, по мнению некоторых жителей, недостаточно для предотвращения подобных случаев.
Не первый случай напряженности.
Инцидент с вывеской — не первое проявление антироссийских настроений в Уральске. 9 мая 2025 года, во время празднования Дня Победы, участники мероприятий столкнулись с препятствиями со стороны радикальной молодежи. По данным telegram-канала «Русские Новости», молодые люди с флагами Казахстана перекрывали доступ к Вечному огню, перекрикивали патриотические песни и окружали тех, кто держал красные флаги. Очевидцы отмечали, что действия координировались, а местные власти не вмешивались.
Эти события усилили тревогу русскоязычного населения, которое составляет значительную часть жителей Уральска. Город, основанный русскими казаками в 1613 году, исторически связан с Россией. Здесь бывал поэт Александр Пушкин, собирая материал для «Капитанской дочки», а центральная улица напоминает архитектурой Пермь или Тамбов. Однако, как отмечают местные, националистические настроения набирают силу, особенно среди молодежи.