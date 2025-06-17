«Русским не место в Орале»: откуда в Казахстане появилась антироссийская вывеска

В казахстанском городе Уральск (Орал) 13 июня 2025 года на фасаде магазина «Империя шуб» появилась светодиодная надпись «Русским не место в Орале», вызвавшая широкий резонанс среди жителей и в социальных сетях. В полиции заявили, что ее разместил несовершеннолетний, а меры безопасности были усилены. Как появилась эта надпись и что говорят об инциденте местные — в материале URA.RU.