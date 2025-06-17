Великобритания грозит России новыми санкциями

По информации телеканала Sky News, глава кабмина Великобритании Кир Стармер «ясно заявит», что Лондон «продолжит усиливать давление до тех пор, пока Россия не будет готова к полному прекращению огня» без предварительных условий и не проявит готовность к поиску справедливого и устойчивого мира. Стармер, который сейчас участвует в саммите «Большой семерки» (G7) в канадском Кананаскисе, намерен подчеркнуть, что «у России нет всех карт», и призвать союзников усилить экономическое давление на Москву.