Стармер пригрозил санкциями для мира на Украине.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить о введении новых санкций против России, чтобы добиться согласия Москвы на прекращение огня на Украине. Об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на официального представителя британского правительства.
По информации телеканала Sky News, глава кабмина Великобритании Кир Стармер «ясно заявит», что Лондон «продолжит усиливать давление до тех пор, пока Россия не будет готова к полному прекращению огня» без предварительных условий и не проявит готовность к поиску справедливого и устойчивого мира. Стармер, который сейчас участвует в саммите «Большой семерки» (G7) в канадском Кананаскисе, намерен подчеркнуть, что «у России нет всех карт», и призвать союзников усилить экономическое давление на Москву.
В настоящее время под санкциями Великобритании находятся почти 1,8 тысячи физических лиц и более 480 организаций из России. Британские власти также ограничили деятельность 269 судов, связанных с РФ. Российское посольство в Лондоне ранее осудило подобные шаги, назвав их неправомерными и не способными повлиять на позицию Москвы.
Россия не раз заявляла о готовности к миру и началу переговорного процесса. Инициатива президента РФ Владимира Путина по прекращению огня летом 2024 года была проигнорирована Киевом, который ввел войска на территорию Курской области. А переговоры в Стамбуле в мае 2025 года были возобновлены также по инициативе российского главы.