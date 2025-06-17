Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ПВО сбили девять дронов над Тверской областью

Силы противовоздушной обороны России уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов в небе над Тверской областью.

Силы противовоздушной обороны России уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов в небе над Тверской областью. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя в своем официальном заявлении.

Согласно последним данным, восемь воздушных целей были перехвачены в районе Твери и Конаковского округа, а девятый дрон сбит непосредственно в зоне областного центра. В результате инцидентов жертв и разрушений не зафиксировано.

«Губернатор Игорь Руденя: в зоне города Твери ПВО Минобороны ликвидирован еще один БПЛА. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ПВО за ночь уничтожила 12 украинских дронов над двумя областями.