Российские ПВО сбили девять дронов над Тверской областью

Силы противовоздушной обороны России уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов в небе над Тверской областью. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя в своем официальном заявлении.
Согласно последним данным, восемь воздушных целей были перехвачены в районе Твери и Конаковского округа, а девятый дрон сбит непосредственно в зоне областного центра. В результате инцидентов жертв и разрушений не зафиксировано.
«Губернатор Игорь Руденя: в зоне города Твери ПВО Минобороны ликвидирован еще один БПЛА. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ПВО за ночь уничтожила 12 украинских дронов над двумя областями.