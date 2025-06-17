Взрывы и пожары охватили Киев после атаки РФ по военным объектам Украины

По предварительным данным, серьëзные повреждения получил аэродром Жуляны в Соломенском районе на юго-западе Киева. На территории этой авиабазы находились несколько пусковых установок и других элементов зенитно-ракетного комплекса Patriot. В окрестностях объекта после ударов начался сильный пожар.