Взрывы и пожары охватили Киев после атаки РФ по военным объектам Украины

По предварительным данным, серьëзные повреждения получил аэродром Жуляны в Соломенском районе на юго-западе Киева. На территории этой авиабазы находились несколько пусковых установок и других элементов зенитно-ракетного комплекса Patriot. В окрестностях объекта после ударов начался сильный пожар.
Взрывы в Киеве. Видео © Telegram / SHOT.
Также российские военные поразили складские помещения с оружием в разных районах Киева. На местах также разгорелись пожары и видны столбы чёрного дыма.
Ранее о взрывах и работе ПВО в Киеве сообщал мэр Виталий Кличко. Также сирены звучали в Одессе и других областях Украины.