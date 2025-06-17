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Японского бизнесмена убили в Приморье

Владелец транспортной компании найден мертвым в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье найден мертвым владелец крупной транспортной компании. Сообщается, что речь идет о бизнесмене, имеющем японское гражданство.

«Погибшим может быть бизнесмен Александр Ким», — пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах.

Ким — 52-летний уроженец Уссурийска. Ему принадлежит компания «МВ-ЛАЙН» (MW-LINE), которая занимается морскими транспортными перевозками, в том числе доставкой автомобилей из Японии во Владивосток.

Тем временем в Подмосковье под стражу отправили 53-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве бизнесмена и незаконном обороте оружия. Он 29 марта 2025 года расстрелял предпринимателя возле придорожного магазина в поселке Мисайлово.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области нашли тело мужчины, который умер при загадочных обстоятельствах. Неизвестного с ранениям обнаружили в автомобиле недалеко от проселочной дороги в Цимлянском районе.