ВС Израиля купились на ловушку Ирана с самолетами F-14

Муляжи самолетов были установлены в аэропорту «Мехрабад» (архивное фото).
Иранские боевые самолеты F-14, которые, по утверждению Израиля, были уничтожены в ходе недавней атаки, оказались ложными целями. Об этом сообщает иранское информационное агентство Press TV.
«Несмотря на то, что Израиль заявляет, что обнаружил и уничтожил самолеты F-14 ВВС армии Ирана, было подтверждено, что атакованные цели являлись муляжами. Они были установленны в международном аэропорту “Мехрабад”», — говорится в сообщении агентства.
Атаки Израиля на иранские военные объекты продолжаются с ночи на 13 июня 2025 года, когда в результате авиаудара были убиты командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде и другие высокопоставленные военные. С тех пор, по данным ЦАХАЛ, было ликвидировано более 20 командиров иранского военного аппарата.