ВС Израиля купились на ловушку Ирана с самолетами F-14

Атаки Израиля на иранские военные объекты продолжаются с ночи на 13 июня 2025 года, когда в результате авиаудара были убиты командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде и другие высокопоставленные военные. С тех пор, по данным ЦАХАЛ, было ликвидировано более 20 командиров иранского военного аппарата.