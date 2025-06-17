Эстония предложила пожертвовать Ираном ради Украины

В Эстонии заявили, что от Ирана зависит конфликт России с Украиной.
Уничтожение Ирана могло бы изменить ход российско-украинского конфликта. Об этом сообщил председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.
«Лучшим решением для Украины во всей этой войне было бы падение иранского режима», — подчеркнул Михкельсон, его слова приводит эстонское издание ERR. По мнению политика, такое развитие событий способствовало бы изменению баланса сил не только на Ближнем Востоке, но и оказало бы прямое воздействие и на отношения России с Ираном, и на ее конфликт с Украиной.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по иранской территории — военным, ядерным и гражданским объектам, оправдав это тем, что Тегеран якобы готовил план по уничтожению Израиля. Были убиты командующие иранскими войсками и ученые-ядерщики. Тегеран пообещал «законный и мощный» ответ, атаковав военные и промышленные объекты на всей территории Израиля. С тех пор стороны ежедневно обмениваются ударами. США и Европа поддержали израильские удары, а Россия осудила его, против эскалации и агрессии Израиля также выступили Китай, Япония, Турция и Армения.