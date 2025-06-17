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Руденя: над Тверской областью уничтожили девять дронов

Силами ПВО вблизи Твери сбито пять украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны атаковали Тверскую область в ночь на 17 июня. Беспилотники летели на региональный центр. Всего над областью уничтожено девять БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Тверского региона.

Из девяти дронов шесть беспилотников сбили в районе Твери. Губернатор Игорь Руденя оповестил об отсутствии пострадавших в результате налетов. По его словам, все спецслужбы выехали на места падения обломков дронов.

«В зоне города Твери ПВО Минобороны ликвидирован ещё один БПЛА. Пострадавших нет», — отмечается в уведомлении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитии 51 беспилотника над Белгородской областью. Дроны уничтожены в течение 3,5 часов вечером 16 июня. О пострадавших информации не поступало.