Руденя: над Тверской областью уничтожили девять дронов

Украинские дроны атаковали Тверскую область в ночь на 17 июня. Беспилотники летели на региональный центр. Всего над областью уничтожено девять БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Тверского региона.
Из девяти дронов шесть беспилотников сбили в районе Твери. Губернатор Игорь Руденя оповестил об отсутствии пострадавших в результате налетов. По его словам, все спецслужбы выехали на места падения обломков дронов.
«В зоне города Твери ПВО Минобороны ликвидирован ещё один БПЛА. Пострадавших нет», — отмечается в уведомлении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитии 51 беспилотника над Белгородской областью. Дроны уничтожены в течение 3,5 часов вечером 16 июня. О пострадавших информации не поступало.