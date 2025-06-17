«Работаем над другим»: Трамп объяснил, почему уехал с саммита G7 так и не встретившись с Зеленским

«И я должен вернуться как можно скорее. Мы собираемся поужинать с этими замечательными лидерами. А потом я сяду в самолет. Мне нужно вернуться пораньше по понятным причинам. Мне понравилось. Я говорю вам, мне понравилось. И я думаю, мы многое сделали», — заявил Трамп. Его слова передает Fox News на своей странице в соцсети Х.