«Работаем над другим»: Трамп объяснил, почему уехал с саммита G7 так и не встретившись с Зеленским

Трамп уехал из Канады.
Президенту США Дональду Трампу пришлось покинуть саммит G7 в Канаде запланированного времени из-за необходимости срочно вернуться в Штаты. Об этом сообщил сам американский лидер. Трампу так и не удалось встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским на полях мероприятия.
«И я должен вернуться как можно скорее. Мы собираемся поужинать с этими замечательными лидерами. А потом я сяду в самолет. Мне нужно вернуться пораньше по понятным причинам. Мне понравилось. Я говорю вам, мне понравилось. И я думаю, мы многое сделали», — заявил Трамп. Его слова передает Fox News на своей странице в соцсети Х.
По словам главы Штатов, участие в саммите было продуктивным. Трамп отметил, что США и Великобритания подписали крупное торговое соглашение, а также ведут работу над другими совместными проектами. Президент подчеркнул, что отношения между лидерами стран-участниц саммита были положительными, и выразил сожаление, что не может остаться до завершения встречи.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский смог договориться о встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом на полях саммита G7 в Канаде с целью оказать на него эмоциональное давление и вновь попытаться заручиться поддержкой США. Такую точку зрения высказал политолог Сергей Станкевич в беседе 360.ru.
По словам эксперта, сейчас приоритетом для Трампа является противостояние между Израилем и Ираном, в связи с чем американский лидер намерен дистанцироваться от украинского вопроса и возложить ответственность за урегулирование ситуации на Евросоюз. Осознавая нестабильность своего положения, Зеленский готов прибегать к различным мерам ради сохранения поддержки Вашингтона. Однако встретиться с Трампом на саммите ему так и не удалось.