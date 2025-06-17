В российском городе полицейский покончил с собой в служебном кабинете

В служебном помещении межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» было найдено бездыханное тело стража порядка. Представители пресс-службы УМВД по Тюменской области подтвердили «РБК Тюмень» информацию о суициде сотрудника.
Как уточнили в силовом ведомстве, происшествие случилось 11 июня 2025 года.
«В настоящее время по факту случившегося проводится служебная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным портала 72.RU, трагедия случилась вскоре после прибытия мужчины на дежурство. Он прошел обязательный медицинский осмотр и направился к месту несения службы.
В момент происшествия сотрудник находился в кабинете в одиночестве. Предположительной причиной трагедии могла послужить личная трагедия — неразделенная влюбленность.
Личность и возраст погибшего официально не разглашаются. Согласно сведениям 72.RU, 30-летний мужчина проходил службу в кинологическом подразделении тобольского отдела МВД.
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