Ночной лихач на BMW сбил пешехода в центре Новосибирска

В Новосибирске водитель BMW сбил пешехода, нарушившего правила перехода дороги. Пострадавший госпитализирован, сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.
В ночь на 17 июня в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель BMW X6 2002 года рождения, двигаясь по улице Советская, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода.
По предварительным данным, 26-летний мужчина перебегал проезжую часть слева направо напротив дома № 33. В результате ДТП он получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.