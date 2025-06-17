Ричмонд
+21°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночной лихач на BMW сбил пешехода в центре Новосибирска

По предварительным данным, 26-летний мужчина перебегал проезжую часть слева направо напротив дома № 33.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске водитель BMW сбил пешехода, нарушившего правила перехода дороги. Пострадавший госпитализирован, сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.

В ночь на 17 июня в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель BMW X6 2002 года рождения, двигаясь по улице Советская, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода.

По предварительным данным, 26-летний мужчина перебегал проезжую часть слева направо напротив дома № 33. В результате ДТП он получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.