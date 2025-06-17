Долг экс-замглавы Минобороны РФ Иванова составляет 175 млн рублей

Согласно материалам дела, после развода и раздела имущества Иванову осталась квартира площадью 300 квадратных метров на Поварской улице в Москве. Под залог этой недвижимости ПСБ предоставил кредит на 175 миллионов рублей, который, по словам юриста, был направлен на покупку дома с участком в подмосковных Раздорах.