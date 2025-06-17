Долг экс-замглавы Минобороны РФ Иванова составляет 175 млн рублей

Экс-заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов задолжал 175 миллионов рублей по банковскому кредиту. Как сообщил его адвокат Денис Балуев, Промсвязьбанк (ПСБ) подал иск в Арбитражный суд в связи с невозможностью заемщика погасить эту сумму, передаёт ТАСС.
Согласно материалам дела, после развода и раздела имущества Иванову осталась квартира площадью 300 квадратных метров на Поварской улице в Москве. Под залог этой недвижимости ПСБ предоставил кредит на 175 миллионов рублей, который, по словам юриста, был направлен на покупку дома с участком в подмосковных Раздорах.
Адвокат уточнил, что сумма долга эквивалентна полной стоимости приобретённого дома.
Ранее Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста Иванову по делу о получении взятки на 1,185 млрд рублей.