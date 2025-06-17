Жителя Забайкалья осудили за связь с запрещенной террористической организацией

Житель Забайкальского края приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в деятельности запрещенной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
Согласно приговору, подсудимый признан виновным в распространении экстремистских материалов и пропаганде террористической идеологии. Суд установил, что он публиковал в Telegram призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ и распространял среди знакомых информацию о запрещенной организации.
«Мужчина отправлял в интернет-мессенджерах своим знакомым, не осведомленным об указанной террористической организации, сообщения, направленные на повышение осведомленности о ее деятельности и лозунгах», — добавили в суде.
Первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Дополнительно ему запрещено на два года публиковать комментарии в интернете. Приговор еще может быть обжалован.
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